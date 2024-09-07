Galatasaray'a transfer olmak için kulübüne rest çekti! Jhon Arias FIFA'ya gidebilir

07 Eylül 2024 13:35 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:36

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılığının ardından kanat transferi için gaza bastı. Brezilya'da Fluminense forması giyen Jhon Arias, sarı-kırmızılı kulübe transfer olmak için kulübü Fluminense'ye rest çekti. Menajerinin de Brezilya ekibini FIFA'ya şikayet edebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılışının arından sol kanat bölgesinde acil transfere ihtiyacı olan Galatasaray, bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi.

Kanat transferi için Galatasaray'ın listesinin üst sıralarında yer alan 26 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Jhon Arias için sıcak gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY'DAN ARİAS İÇİN 10 MİLYON EURO

Galatasaray, Fluminense forması giyen Jhon Arias'ı kadrosuna katmak için uzun süredir yoğun uğraş veriyor.

Arias için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Fluminense'ye bir türlü ikna edemedi.

GALATASARAY İÇİN KULÜBÜNE REST ÇEKTİ!

Jhon Arias, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeye hazır olsa da Brezilya ekibi bonservis teklifini yetersiz buldu.

Arias, Galatasaray'ın ve kendisini isteyen diğer Avrupa kulüplerinin yaptığı tekliflerin reddedilmesinin ardından kulübüne rest çekti.

ARİAS: "BIRAKIN GİDEYİM"

Jhon Arias ile kulübü Fluminense arasında ipler kopma noktasına geldi. Milliyet'in Brezilya basınından aktardığı habere göre; Kulübün Arias'ı bırakmaya yanaşmamasının oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattığı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcunun Fluminense'ye rest çektiği ve "Bırakın gideyim" dediği kaydedildi.

MENAJERİNDEN FLUMİNENSE'YE TEPKİ

Jhon Arias'ın menajeri Gianfranco Petruzziello, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Fluminense anlaşmaya sadık kalmadı. Petruzziello'nun verdiği bilgilere göre, kulüple aralarında 10 milyon Euro'nun üstünde gelecek teklifleri kabul etme taahhüdü olsa da Fluminense, Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

Petruziello, ESPN'e yaptığı açıklamada Brezilya kulübüne tepki göstererek, Başkana saygım var, ancak anlaşmaya sadık kalmadı. Sözleşme yenileme teklifi yaptılar, ama değiştirmeye gerek yok." dedi.

FIFA'YA ŞİKAYET EDEBİLİR!

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Menajer Gianfranco Petruzziello, anlaşmaya uymayan Fluminense'yi FIFA'ya şikayet edebilir.

Galatasaray, transfer döneminin son günü olan 13 Eylül'e kadar kanat transferini bitirmek istiyor.

38 MAÇTA 10 GOL-7 ASİST

2023-2024 sezonunda Fluminense formasıyla 38 maçta sahaya çıkan Jhon Arias, 10 gol atarken 7 de asit yaptı.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro civarında gösteriliyor.