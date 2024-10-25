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Galatasaray'a Victor Osimhen ile ilgili güzel haber! Fransız basını duyurdu

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com DIŞ BASIN
25 Ekim 2024 15:23 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:35
Galatasaray&#039;a Victor Osimhen ile ilgili güzel haber! Fransız basını duyurdu

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna iyi bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda taraftarın sevgilisi ve Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline gelen Victor Osimhen ile ilgili müjdeli haber geldi. Fransız basını haberi böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna başarılı bir şekilde devam eden  Galatasaray​'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla göz dolduran dünya yıldızı Victor Osimhen​ ile ilgili müjdeli haberi Fransız basını duyurdu.

Galatasaray'a Victor Osimhen ile ilgili güzel haber! Fransız basını duyurdu - 1. Resim

PSG​ İLE ANILMIŞTI

Fransa ligi ekibi PSG, ara transfer dönemi yaklaşırken üst düzey bir forvet için düğmeye basmıştı. Fransız ekibinin bu arayışı sonrası Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in adı PSG ile anılmıştı.

Galatasaray'a Victor Osimhen ile ilgili güzel haber! Fransız basını duyurdu - 2. Resim

FLAŞ GELİŞMEYİ DUYURDULAR

Tüm bu gelişmeler devam ederken, yeni haberi Fransız basını duyurdu. L'Équipe'de yer alan haberde PSG teknik direktörü Luis Enrigue'nin Victor Osimhen transferinde ısrarcı olmadığı belirtildi.

Ayrıca haberde, Mourinho'nun aradığı oyuncu profilinin Osimhen olmadığı ifade edildi.

Galatasaray'a Victor Osimhen ile ilgili güzel haber! Fransız basını duyurdu - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com DIŞ BASIN
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