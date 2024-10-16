Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi! Böyle duyurdular...

16 Ekim 2024 09:38 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:10

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılara müjdeli bir haber geldi. Cimbom'a ocak ayında takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Victor Osimhen ile ilgili müjdeli bir haber geldi. İşte tüm detaylar...

Süper Lig​'de Galatasaray​, sahasında oynadığı maçta Alanyaspor​'u 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takımın tek golünü Yunus Akgün​ kaydetti. Aslan, bu sonuçla puanını 22 yaptı ve milli araya moralli bir şekilde girdi. Liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı takıma, bir iyi haber de Ada basınından geldi.



Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen​ için Chelsea iddiaları gündemdeydi. Dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferiyle ilgili iddialar her geçen gün artıyor. Sarı Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in, ocak ayında Chelsea'ye transfer olacağı iddialarına bir güncelleme yapıldı.



İngiliz basını, Osimhen'in ocak ayında Premier Lig'in yolunu tutacağı yönündeki haberlere ters düşen gelişmeyi duyurdu. Football Insider'ın haberine göre; Chelsea, ara transfer döneminde Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istese de bu durum pek mümkün görünmüyor. Haberde, Chelsea'nin, Finansal Fair Play (FFP) kurallarından ötürü bu transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu ifade edildi.



Haberin devamında, yıldız golcünün uzun vadeli geleceğine dair kararın önümüzdeki yaz mevsimine kalacağı iddia edildi. Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıkan Osimhen 2 kez ağları sarsarken, 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre, Victor Osimhen'in 75 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.