Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu: Teklif ortaya çıktı!

06 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:28

Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın bileti kesildi.

Teknik Direktör Okan Buruk’un Turkcell Süper Kupa’da sonradan oyuna aldığı ve maç bitiminde eleştirdiği Fildişi Sahilli yıldızı gözden çıkardığı iddia edildi.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİ TALİP OLDU

Yüksek maliyeti ve beklentilerin altında kalan performansıyla hedef haline gelen Wilfried Zaha'ya Suudi Arabistan’dan Al Ittahad kulübünün ilgili gösterdiği ve önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacağı aktarıldı.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Suudilerin, Zaha için Galatasaray’a 5 milyon euro civarında bir bonservis vermeyi kabul ettiği de kaydedildi.

2 YOLCU DAHA

Galatasaray’da aynı zamanda kamp performansları beğenilmeyen ve yüksek maliyetleri olan Sergio Oliveira ile Leo Dubois’in de gözden çıkarıldığı vurgulandı.

DERRİCK KÖHN DE AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılılarda Derrick Köhn’ün iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacağı ve kısa süre içinde bir sol bek transferi yapılacağı öğrenildi.

OKAN BURUK'UN ZAHA SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU!

Sarı-kırmızılı takımda Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş maçındaki 5-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Okan Buruk'un Wilfried Zaha ile ilgili sözleri dikkat çekmişti.

Victor Nelsson'un kırmızı kart gördüğü pozisyondan sonra sahadaki dizilişi Wilfried Zaha aracılığıyla oyuncularına iletmek istediğini belirten Okan Buruk, "10 kişi kalınca yanıma Zaha'yı çağırıp dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini ve 4-3-2 dizilmesini söyledim ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oyun içinde sesinizi tam olarak yetiştiremiyorsunuz. Bazen görev verdiğiniz oyuncular da yanlış anlayabiliyor." demişti.