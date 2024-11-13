Galatasaray'a yıldız oyuncudan kötü haber! En az bir ay yok

13 Kasım 2024 14:17 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 14:19

Senegal Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü, Ismail Jakobs'un sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Jakobs'un sağ bacak soleus kasında üçüncü derece bir sakatlık tespit edildiği belirtildi.

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Galatasaray’ın açıklamasında, Jakobs'un Samsunspor ile oynanan Süper Lig 12. hafta karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hissettiği ve Medicana Hastanesi’nde yapılan MR tetkikinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. Jakobs'un tedavisine başlandığı aktarıldı.

EN AZ BİR AY YOK

Senegal Futbol Federasyonu da Jakobs’un MR sonucunda sağ bacak soleus kasında üçüncü derece sakatlık tespit edildiğini ve oyuncunun Burkina Faso ve Burundi maçlarında oynayamayacağını bildirdi. Jakobs'un en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SAMSUNSPOR MAÇINI YARIDA BIRAKTI

Antalyaspor maçında sakatlanarak Beşiktaş, Elfsborg ve Tottenham maçlarını kaçıran Jakobs, Samsunspor karşılaşmasıyla takıma dönmüştü. İlk 11’de başladığı bu maçta devre arasında Victor Nelsson’a yerini bırakmak zorunda kaldı.