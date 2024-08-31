Galatasaray'da Adrien Rabiot sesleri!

31 Ağustos 2024 18:40 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:47

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sürpriz bir şekilde veda eden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir kulüpsüz durumda olan Fransız orta saha futbolcusu Adrien Rabiot ile ilgilenen sarı-kırmızılı takımda somut adımlar atılmak üzere.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam eden Galatasaray, son olarak takımdan Zaha, Köhn ve Dubois ile yollarını ayırdı. Takımın teknik direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim orta saha transferi için harekete geçti.

Aspor'un haberine göre Galatasaray Adrien Rabiot'a teklif yaptı.

Oyuncuyu ikna etmeye çalışan yönetim transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.

JUVENTUS KARİYERİ

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.