Galatasaray'da Amrabat sesleri

05 Haziran 2024 23:13 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:17

Ali Çamdalı, Konyaspor ile devam edecek

Ali Çamdalı, Konyaspor ile devam edecek

Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı yönetim, transferde öncelikli bölgeleri belirledi. Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.

AMRABAT FİORENTİNA'YA GERİ DÖNDÜ

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında da görüştüğü Sofyan Amrabat'ı listesine aldı. Geçen sezonu İngiliz ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçiren Amrabat, kulübü Fiorentina'ya geri döndü.

İtalyan ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan Faslı futbolcunun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

TRT Spor'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.

AMRABAT'IN PERFORMANSI

Sofyan Amrabat, Manchester United ile geçirdiği bir sezonda 30 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 17'sine 11'de başlayan Faslı futbolcu skor üretemedi.

25 mücadelede orta sahanın merkezinde görev alan Amrabat, 5 maçta ise sol bekte forma giydi.

Galatasaray teknik heyeti, 27 yaşındaki futbolcuyu birçok mevkide değerlendirmeyi düşünüyor.