Galatasaray'da bir ayrılık daha! Transfer resmen açıklandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 19:44
Son dakika haberi: Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki Işık Kaan Arslan'ın Boluspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro şekillendirme çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan yeni transferler için yoğun çaba gösterirken bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor.
Dün Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olmasının ardından sarı kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşandı. 23 yaşındaki savunmacı Işık Kaan Arslan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Detaylar geliyor...
Kaynak: Tgrthaber.com