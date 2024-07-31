Galatasaray'da bir ayrılık daha! Transfer resmen açıklandı

31 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 19:44

Galatasaray'da Emin Bayram'ın ardından bir ayrılık daha!

Galatasaray'da Emin Bayram'ın ardından bir ayrılık daha!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro şekillendirme çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan yeni transferler için yoğun çaba gösterirken bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor.

Dün Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olmasının ardından sarı kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşandı. 23 yaşındaki savunmacı Işık Kaan Arslan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Işık Kaan Arslan'ın transferi konusunda Boluspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Detaylar geliyor...