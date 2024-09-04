Galatasaray'da bir ayrılık daha: Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular!

04 Eylül 2024 10:34 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:42

Victor Osimhen transferiyle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sergio Oliveira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom'da Hakim Ziyech'in de görüştüğü takım ortaya çıktı.

HAKİM ZİYECH KATAR YOLCUSU!

Fransız basınından Foot Mercato, Hakim Ziyech'in Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa ile görüştüğünü öne sürdü.

Haberde Ziyech'in bazı Katar takımlarıyla görüşme sağladığı belirtilirken bu takımlardan birinin de Al-Gharafa olduğu ifade edildi.

MENAJERİ GÖRÜŞMER YAPIYOR

Faslı oyuncunun menajerinin, Katar'da transfer görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

Ziyech'in bir takımla anlaşması halinde Galatasaray'ın sözleşmesini feshedeceği kaydedildi.

YÜKSEK MAAŞI NEDENİYLE TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde bedelsiz olarak katılan Hakim Ziyech, büyük umutlarla transfer edilmişti.

Sarı-kırmızılı ekipte bir türlü bekleneni veremeyen 31 yaşındaki futbolcu, yüksek maaş yükü nedeniyle bu sezon kadroda düşünülmüyor.

Kısa süre önce Ziyech'in Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos ile görüştüğü de iddia edilmişti.

27 MAÇTA 8 GOL-4 ASİST

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 27 resmi maçta görev yapan Ziyech, 8 gol ve 4 asistle katkı sağladı.