Galatasaray'da bir ayrılık daha: Kazımcan Karataş, Rusya yolcusu!

26 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:49

Elias Jelert ile sağ bek transferini tamamlayan Galatasaray gözünü 8 numaraya çevirdi.

3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa finaline kadar orta saha transferini bitirmek isteyen sarı-kırmızılar, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor.

KAZIMCAN KARATAŞ RUSYA'YA KİRALANDI

Tete ile başlayarak takımdan ayrılacak isimler konusunda gaza basan Galatasaray, bir futbolcusunu daha kiralık gönderdi.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Orenburg'a kiraladı. 21 yaşındaki sol bek, 2024-25 sezonunda Rus ekibinin formasını giyecek.

Genç sol bek geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını MKE Ankaragücü'nde kiralık geçirmişti.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı 2022-23 sezonu başında Altay'dan 1.14 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.