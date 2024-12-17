Galatasaray'da büyük transfer bombası! Menajeri İstanbul'a geldi

17 Aralık 2024 11:31 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:35

Trabzonspor zaferini kutlayan Galatasaray'dan büyük bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Dybala'nın menajeriyle İstanbul'da pazarlık masasına oturuyor.

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Trabzonspor​'u son dakikalarda bulduğu golle 4-3 yenerek Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşan Galatasaray​'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim büyük bir ismi kadrosuna katmak üzere girişimlere başladı.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Sports Digitale'de yer alan habere göre Galatasaray, Roma​'da forma giyen ancak son dönemde gözden çıkarılarak satış listesine konulan Paulo Dybala ile pazarlık masasına oturuyor. Haberde sarı-kırmızılı yöneticilerin dün İstanbul'a gelen ve Trabzonspor derbisini tribünden izleyen 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel'le pazarlıklara başlayacağı bildirildi. Galatasaray adına görüşmeleri, Novel'e dün akşamki maçta eşlik eden İtalyan menajer George Gardi'nin üstleneceği bildirildi.

MOURINHO TRANSFER​ ETMİŞTİ

Paulo Dybala​ 2022-2023 sezonu başında, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak o dönem Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği Roma'nın yolunu tutmuştu. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Dybala, son dönemde İtalyan ekibinde forma bulmakta zorlanmaya başladı.

Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 18 karşılaşmada başkent ekibinin formasını terleten Dybala, takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verebildi.