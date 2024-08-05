Galatasaray'da Elias Jelert seferberliği

05 Ağustos 2024 11:51 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:52

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından Galatasaray'da gözler Süper Lig'de oynanacak Hatayspor maçına çevrildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçının hemen ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Sarı-Kırmızılılar, yarın saat 19.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ELİAS JELERT İÇİN SEFERBERLİK

Sacha Boey'in Bayern Münih'e satılmasının ardından uzun süre sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, 25 Temmuz’da Kopenhag forması giyen Elias Jelert’i, 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

21 yaşındaki oyuncu, sakatlığı sebebiyle Süper Kupa’da Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Dünkü idmanda da takımla değil bireysel olarak çalışan genç oyuncu, taktik idmanda da yer almadı.

HATAYSPOR MAÇIN YETİŞECEK Mİ?

Elias Jelert’in ligin ilk haftasında oynanacak Hatayspor maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildiği ifade edildi.

Danimarkalı’nın da formayı giymeyi çok istediği belirtilirken, genç oyuncunun 9 Ağustos’a yetişme ihtimalinin olduğu kaydedildi.