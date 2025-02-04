Galatasaray'da gece yarısı transfer operasyonu! İmza için İstanbul'a geldi

04 Şubat 2025 06:58 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 06:59

Galatasaray her konuda anlaşma sağladığı yeni transferi Mario Lemina'yı, sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir eşiği aşan Galatasaray bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından ara transfer döneminin üçüncü kadro takviyesini gerçekleştirmek üzere.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-Kırmızılı yönetim transferi için her konuda anlaşma sağladığı Mario Lemina'yı gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi. Daha önce 2019-20 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Gabonlu orta saha oyuncusunun sağlık kontrolündün geçirildikten sonra kısa süre içinde sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray ile İngiliz ekibi Wolverhampton, Lemina transferi için 2.5 milyon pound karşılığında el sıkıştı. Lemina, bu sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.