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Galatasaray'da Kaan Ayhan cezalı duruma düştü!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 21:08 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 21:10
Galatasaray&#039;da Kaan Ayhan cezalı duruma düştü!

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekipte Kaan Ayhan cezalı duruma düştü.

Süper Lig​'in 10. hafta maçında Galatasaray​ ile Beşiktaş​ karşılaştı.

Maçın 36. dakikasında Semih Kılıçsoy​'a faul yapan Kaan Ayhan​, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Kart sınırında olan Kaan Ayhan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Milli futbolcu, Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Kaynak: tgrthaber.com
süper liggalatasaraybeşiktaşSemih Kılıçsoykaan ayhan

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