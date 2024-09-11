Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı: Okan Buruk'un planları bozuldu!

11 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:39

Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım formasıyla İzlanda maçında 3 gol atması sonrası Galatasaray'da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Taraftarlar, 12 milyon euroya Benfica'nın transfer olan yıldız futbolcunun düşük bir rakama satıldığı yönünde yönetime sert eleştirilerde bulunurken teknik direktör Okan Buruk'un da bu ayrılıkla planlarının bozulduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti: Son günümde sizi görmek istedim

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti: Son günümde sizi görmek istedim

Galatasaray'ın 12 milyon euroya Portekiz ekibi Benfica'ya sattığı Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım forması altında İzlanda'ya hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Milli formayla gösterdiği performansla gündem olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da yeni bir tartışma başlattı.

TARAFTARLAR AYRILIĞA TEPKİLİ!

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini düşük bulunan taraftarlar, yönetimi ve futbol direktörü Cenk Ergün'ü yoğun şekilde eleştiriyor.

Taraftarlar, milli futbolcuya ayrılık için yönetim tarafından mobbing yapıldığını düşünüyor.

Yönetime yönelik tepkilerde dikkat çeken bir diğer nokta ise Kerem Aktürkoğlu'nun yerinin hala doldurulmamış olması. Ayrılığın üstünde geçen süreye rağmen hala yerine transfer yapılmaması da yönetime olan tepkiyi artıyor.

OKAN BURUK'UN PLANLARI DA BOZULDU!

Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk'un da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığıyla planlarının bozulduğu ifade edildi. Buruk'un yönetimden bir an önce transfer beklediği kaydedildi.