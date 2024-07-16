Galatasaray'da Mauro Icardi sürprizi! Avukatı Avusturya kampına geldi

16 Temmuz 2024 11:39 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:40

Galatasaray’ın üst üste kazandığı iki şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan ve yeni dönemde de sarı-kırmızılı takımın en önemli hücum gücü olan Mauro Icardi, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.

WANDA NARA İLE BOŞANIYOR

Eşi Wanda Nara ile boşanma kararı alan Arjantinli futbolcu, son dönemde gelen iyi haberlerin ardından kendine geldi.

Son derece hassas bir yapıya sahip olan futbolcunun bu dönemi en az hasarla geçirmesi için uğraş verilirken, Galatasaray da bunun takıma yansımaması adına büyük bir çaba sarf ediyor.

AVUKATI AVUSTURYA KAMPINA GELDİ

Çocuklarına çok düşkün olan ve ayrılığın etkilerinden çekinen Arjantinli forvetin avukatı Pino'nun Avusturya kampına geldiği ortaya çıktı.

Nara ve Icardi çiftinin 10 yıllık birlikteliğinden iki kızları bulunurken, bunların velayetinin kimde kalacağı da soru işareti olmuştu. Avukatı Pino ile 2 gün boyunca iki çocuğunun durumu masaya yatırılırken, müjdeli haber geldi.

KIZLARI BABASIYLA KALACAK

Yapılan telefon trafiğinin ardından, Francesca ve Isabella’nın Icardi’de kalmasına karar verildiği ifade edildi.

İki kızın da, Icardi ile beraber İstanbul’da yaşamaya devam edeceği belirtildi. Wanda Nara’nın ilk evliliğinden olan oğulları ise anneleriyle birlikte yaşamaya devam edecek.

Bu gelişmenin ardından Icardi’nin moralinin yerine geldiği ve kampın ilk günlerindeki tutukluğu üzerinden attığı kaydedildi.