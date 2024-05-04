04 May 2024 21:10 - Güncelleme : 04 May 2024 21:13
Galatasaray'da Mertens gelişmesi
Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da hafta içi sakatlık yaşayan Dries Mertens, son antrenmanda yer aldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Sarı-kırmızılılar kritik maç için hazırlıklarını bugün tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
MERTENS İDMANDA YER ALDI
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, hafta içi antrenmanda sakatlanmıştı. Tecrübeli oyuncu bugünkü antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı.
Yıldız futbolcunun yarın ki maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com