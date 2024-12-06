Galatasaray'da Osimhen endişesi! Dev bir talip çıktı, devre arası elden kaçabilir!

06 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:34

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı golcü Victor Osimhen'e bu kez Fransa'dan dev bir talip çıktı. Buna karşın sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldızın takımda kalacağına inanıyor.

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Galatasaray​'ın İtalyan ekibi Napoli​'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen​, Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartmayı sürdürüyor. Fransız spor medyası, Paris Saint-Germain​'in 25 yaşındaki süper golcüyü ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağını yazdı.

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RMC Sport'un haberine göre Galatasaray'ın bu noktada elinde tuttuğu tek güvence ise Osimhen'in açıklamaları! Yıldız futbolcu kariyerine nasıl yön vereceği yönünde daha önce kendisine sorulara, "Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım" şeklinde cevap vermişti. Yönetim ve teknik heyet Osimhen'in bu sözünü tutacağına inanıyor.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Yönetim bir yandan da Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak bulma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak 75 milyon euro değer biçilen golcü oyuncunun astronomik bonservis bedelini karşılamak bir hayli zor görünüyor.

Ayrıca Osimhen'ın tek talibi Paris Saint-Germain de değil. Ligue 1 ekibinin yanı sıra İngiliz devleri Chelsea, Arsenal ve Manchester United da oyuncuyu radarına alan diğer kulüpler. Bu rekabet 25 yaşındaki oyuncunun fiyatını daha da yukarı taşıyabilir.

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Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Osimhen, takımına önemli bir katkı sağlarken. taraftarın da gönlünde taht kurdu. Takımın bir diğer yıldız golcüsü Icardi'nin de ağır şekilde sakatlanması Osimhen sezonun geride kalan bölümünde Galatasaray'ın ileri uçta en önemli gol silahı haline geldi.