Galatasaray'da rota değişti: Orta sahaya Wendel sürprizi!
Orta saha transferi için yoğun şekilde uğraş veren Galatasaray'da listeye bir isim daha eklendi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelen Brezilyalı Wendel'i tekrar gündemine aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olup 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'ın transferdeki önceliği sağ bek ve orta saha bölgesi...
Sağ bek için Guela Doue transferinde sona gelen Galatasaray, bir yandan orta saha takviyesi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.
WENDEL TEKRAR LİSTEDE
Galatasaray'ın orta saha için gündemine sürpriz bir isim geldi. 2023-24 sezonu başında da adı sarı-kırmızılılarla anılan Wendel, listeye dahil edildi.
Galatasaray, Brezilyalı Wendel'in mali şartlarını araştırmaya başladı.
27 MAÇTA 4 GOL-9 ASİST
4 yıldır Zenit forması giyen 26 yaşındaki Wendel geride bıraktığımız sezon Rus liginde 27 maça çıkıp 4 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.
Wendel, Sporting'ten Rus ekibine 20.3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösteriliyor.