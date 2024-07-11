Galatasaray'da rota değişti: Orta sahaya Wendel sürprizi!

11 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:26

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olup 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'ın transferdeki önceliği sağ bek ve orta saha bölgesi...

Sağ bek için Guela Doue transferinde sona gelen Galatasaray, bir yandan orta saha takviyesi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

WENDEL TEKRAR LİSTEDE

Galatasaray'ın orta saha için gündemine sürpriz bir isim geldi. 2023-24 sezonu başında da adı sarı-kırmızılılarla anılan Wendel, listeye dahil edildi.

Galatasaray, Brezilyalı Wendel'in mali şartlarını araştırmaya başladı.

27 MAÇTA 4 GOL-9 ASİST

4 yıldır Zenit forması giyen 26 yaşındaki Wendel geride bıraktığımız sezon Rus liginde 27 maça çıkıp 4 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

Wendel, Sporting'ten Rus ekibine 20.3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösteriliyor.