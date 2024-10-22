Galatasaray'da Sacha Boey bombası! Devre arasında geliyor mu?

22 Ekim 2024 01:38 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 01:44

Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarına başlarken, bomba bir iddia gündeme geldi. Cimbom, eski yıldızını yeniden Süper Lig'e getirmek için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da flaş bir başlangıç yaptı. Okan Buruk yönetiminde rekorlar kırmaya devam eden Aslan, ligde son oynanan Antalyaspor mücadelesini 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla birlikte puanını 25 yapan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puan fark attı. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 8'e yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Elfsborg'u ağırlayacak olan Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi farklı skorla kazanmayı hedefliyor.

SACHA BOEY BOMBASI

Bir yandan da devre arası transfer döneminin hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, eski oyuncusunu yeniden Süper Lig'e getirebilir. Geçen sezon ara transfer döneminde rekor ücretle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde henüz bekleneni veremedi.

Bayern Münih hem sık sık sakatlandığı hem de performansı düşük olduğu gerekçesiyle Fransız sağ beki kiralık vermeyi ya da satmayı düşünmeye başladı.

Sağ bek Jelert'te henüz umduğunu bulamayan Galatasaray ise Boey'in durumunu yakından takip ediyor. Bayern Münih, Sacha Boey'i kiralamaya karar verirse sarı-kırmızılı ekip devreye girecek. Geçen ay menisküs ameliyatı olan Boey'in antrenmanlara başladığı bilinirken Kasım ayında ise sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray formasıyla 83 resmi maçta görev yapan Sacha Boey, 4 gol ve 4 asistle oynadı. Boey, Bayern'de ise yalnızca 4 maç oynadı ve 1 asist yaptı. (Sabah)