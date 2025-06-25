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 | Suat Vilgen

Galatasaray'da Sane paniği! 'İlk uçakla yollayın'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederken, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin performansı maçın önüne geçti. Maçın kırılma anında Bayern adına karşı karşı pozisyonu harcayan Sane, hem Alman hem Türk taraftarların diline düştü.

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Galatasaray'da Sane paniği! 'İlk uçakla yollayın'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 10:24

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecan üçüncü hafta maçları ile sürerken zorlu mücadelede Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Müsabakayı Benfica 13. dakikada Andreas Schjelderup'un attığı golle 1-0 kazanırken maçta Bayern adına 90 dakika sahada kalan Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin performansı sosyal medyada günün konusu oldu.

Galatasaray'da Sane paniği! 'İlk uçakla yollayın'

MAÇIN KIRILMA ANINDA O VARDI

Maçta çok sayıda gol pozisyonundan faydalanamayan Sane'nin performansı Bayern taraftarlarında öfkeye Galatasaray taraftarları arasında ise endişeye neden oldu. Yıldız ismin özellikle karşılaşmanın 89. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçememesi sosyal medyada kısa süre içinde binlerce yorumu beraberinde getirdi.

Galatasaray'da Sane paniği! 'İlk uçakla yollayın'

"İLK UÇAKLA TÜRKİYE'YE GÖNDERİN"

Bayern taraftarı bir sosyal medya kullanıcısının "Sane o kadar serseri mayın ki, bu delilik! Onu ilk uçakla Türkiye'ye gönderin, orada kendi türleriyle oynasın" şeklindeki yorumu büyük beğeni aldı. Birçok Bayern taraftarı Sane'nin gönderilişinin isabetli bir karar oldugunu belirtirken "Sol kanatta gerçek bir bitiriciye ihtiyacımız var. İşe yaramaz bitiriciliğinden bıktık" yorumu öne çıktı.

Galatasaray'da Sane paniği! 'İlk uçakla yollayın'
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EZELİ RAKİPLER DALGA GEÇTİ

Sane'nin performansı Galatasaray taraftarlar arasında endişe verici olarak yorumlanırken, birçok sarı-kırmızılı kullanıcı tek bir maçın gösterge olmayacağını savundu. Başta Fenerbahçe ve Beşiktaşlılar olmak üzere rakip taraftarlar ise Sane'nin performansı ile dalga geçti

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