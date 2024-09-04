Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı!

04 Eylül 2024 22:02 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 22:10

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu başında Porto'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun Sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

"KARŞILIKLI SONLANDIRILDI"

Galatasaray Spor Kulübünün resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SDNA'nın geçtiği habere göre Olympiakos, Sergio Oliveira'yı transfer etti.