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Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 22:02 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 22:10
Galatasaray&#039;da Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu başında Porto'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği  Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun Sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi

"KARŞILIKLI SONLANDIRILDI"

Galatasaray Spor Kulübünün resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Sergio Oliveira için Yunanistan basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

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SDNA'nın geçtiği habere göre Olympiakos, Sergio Oliveira'yı transfer etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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