Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! Teklifleri geri çevirdi

14 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:14

Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha! Köhn transferi için yasal işlem başlatıldı

Galatasaray'a Tete sonrası bir şok daha! Köhn transferi için yasal işlem başlatıldı

Galatasaray'da yabancı kuralı düşünülerek yolların ayrılacağı isimlerin başında Sergio Oliveira geliyor.

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU

Sezon içerisinde Okan Buruk ile sorunlar yaşayan, bir süre kadro dışı kaldıktan sonra takıma geri dönen Sergio Oliveira, Galatasaray’da satış listesine konuldu ve gelecek teklifler beklenmeye başlandı.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Ancak yıllık 2.7 milyon Euro’ya oynayan tecrübeli futbolcu şu ana kadar gelen teklifleri elinin tersiyle itti.

Portekizli yıldızın, Galatasaray’dan gelen “Sözleşme feshi” teklifini de kabul etmediği ve “Takımda kalarak savaşmak istiyorum” dediği ifade edildi.

YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR

En az 4-5 yabancı oyuncusuyla yolları ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda yönetim, Sergio Oliveira krizini çözmenin yollarını arıyor.