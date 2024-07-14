Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! Teklifleri geri çevirdi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
14 Temmuz 2024 16:48 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:14
Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Sergio Oliveira ile yollar ayrılmaya çalışılıyor. Portekizli orta sahanın şu ana kadar gelen teklifleri reddettiği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yabancı kuralı düşünülerek yolların ayrılacağı isimlerin başında Sergio Oliveira geliyor.
SATIŞ LİSTESİNE KONULDU
Sezon içerisinde Okan Buruk ile sorunlar yaşayan, bir süre kadro dışı kaldıktan sonra takıma geri dönen Sergio Oliveira, Galatasaray’da satış listesine konuldu ve gelecek teklifler beklenmeye başlandı.
TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Ancak yıllık 2.7 milyon Euro’ya oynayan tecrübeli futbolcu şu ana kadar gelen teklifleri elinin tersiyle itti.
Portekizli yıldızın, Galatasaray’dan gelen “Sözleşme feshi” teklifini de kabul etmediği ve “Takımda kalarak savaşmak istiyorum” dediği ifade edildi.
YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR
En az 4-5 yabancı oyuncusuyla yolları ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda yönetim, Sergio Oliveira krizini çözmenin yollarını arıyor.
Kaynak: Fanatik