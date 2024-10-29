Galatasaray'da şok ayrılık! Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu

29 Ekim 2024 15:52 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:03

Süper Lig'de ve Avrupa 'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş derbisini kazanarak büyük avantaj yakalayan sarı kırmızılılarda şok bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Fransızlar, yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in yeni adresini böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...