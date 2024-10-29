Galatasaray'da şok ayrılık! Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu
Süper Lig'de ve Avrupa 'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Beşiktaş derbisini kazanarak büyük avantaj yakalayan sarı kırmızılılarda şok bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Fransızlar, yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in yeni adresini böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 28 puanla liderliğini sürdürdü. Derbi galibiyetiyle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da ocak ayındaki başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.
ZIYECH İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor. Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.
Sezon başında sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Faslı futbolcu, Roland Sallai transferi ve Yunus Akgün'ün etkili performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Fransız basını, geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
ZIYECH MLS YOLCUSU
Bladi'de yer alan haberde, Hakim Ziyech'in bir sonraki hedefinin MLS olduğu belirtildi. Haberde Faslı yıldızın kış transfer döneminde ABD'ye gidebileceği ve kariyerini burada sürdürebileceği aktarıldı.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 256 dakika süre aldı. Faslı kanat oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi. Ziyech'in güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro. (Fotomaç)