Galatasaray'da şok Davinson Sanchez gerçeği! Meğer Fenerbahçe istemiş

31 Ekim 2024 12:25 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:03

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir şekilde ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda hem taraftarın hem de teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi haline gelen Davinson Sanchez, son olarak oynadığı Beşiktaş maçına damga vurmuştu. Adından sürekli bahsettiren yıldız oyuncu ile ilgili ise şok bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray​'da oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Davinson Sanchez​, 2-1 kazanılan Beşiktaş​ derbisinde de başrol oynamıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Kolombiyalı stoper ile ilgili Fenerbahçe​ gerçeği ortaya çıktı.

Beşiktaş'a farklı kaybedilen Süper Kupa ile Young Boys maçlarında yokluğu çok hissedilen Davinson Sanchez, takıma döndükten sonra Galatasaray hiç maç kaybetmedi. Tecrübeli oyuncunun sahada olduğu 10 maçın 9'unu kazanan Aslan, Süper Lig'de puan farkını açarak zirvede ve Avrupa Ligi'nde ilk 5'te yer alıyor. Yönetim cephesinde ara transfer döneminde Davinson Sanchez'e teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Sanchez, Beşiktaş derbisinde başarılı futbolunu bir de golle süsleyip topu karnına koyarak yeniden baba olacağının mesajını vermişti. 28 yaşındaki başarılı stoper Avrupa kulüplerinin de takip listesinde... Tecrübeli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'ın aklındaki bonservis bedeli ise 30 milyon Euro.



FENERBAHÇE ONUN YERİNE BECAO'YU TERCİH ETMİŞ!

Derbiye attığı gol ve yaptığı savunmayla damgasını vuran Davinson Sanchez'in geçen sezon Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. 2023 yazında stoper arayan Sarı-Lacivertliler, 1996 doğumlu Sanchez yerine 8.3 milyon Euro bonservis karşılığında aynı yaştaki Becao'yu tercih etti.



Galatasaray ise Fenerbahçe'nin Becao transferinden bir buçuk ay sonra 9.5 milyon ödeyerek Sanchez'i kadrosuna kattı. 28 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takıma gelir gelmez iki kez sakatlık yaşamıştı. Davinson Sanchez bu sezon ise kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştirdi.



AJAX'TAN 1 YIL SONRA TOTTENHAM'A GİTMİŞTİ

Futbola America de Cali'de başlayan Davinson Sanchez, 2013'te Nacional altyapısına transfer olmuştu. 3 yıl sonra 5.5 milyon Euro bedelle Ajax'a giden Kolombiyalı stoper, 1 sezon sonra ise tam 42 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ekibinde 6 yılda 207 kez forma giydi. 5 gol ve 1 asist kaydetti. (Sabah)