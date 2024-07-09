Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi! Avrupa devi Kaan Ayhan'a talip oldu

09 Temmuz 2024 10:12 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:21

Son şampiyon Galatasaray'ın futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Takımımızda başarılı performansıyla göz dolduran Kaan Ayhan'a sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransız devi Olympique Lyon, Galatasaraylı Kaan Ayhan'la ilgileniyor. Fransız ekibinin, bu transfer için 5 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi.

GALATASARAY SATMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, sağ bek, stoper ve orta saha mevkilerinde forma giyebilen tecrübeli oyuncuyu takımda tutmak istiyor. EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla başarılı bir performans sergileyen oyuncunun geleceği kısa süre içinde netleşecek.

TAKIMIN JOKERİ OLDU

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Tecrübeli orta saha sarı kırmızılı forma ile çıktığı 55 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.