Son dakika | Galatasaray'da Tete ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi şaşırttı: İmza için Yunanistan'a gidiyor!
Son dakika haberi: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalmasıyla gözden çıkardığı Tete ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı kanat oyuncusunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon başında transfer ettiği Tete, bulduğu şansları değerlendiremedi ve gözden düştü.
GALATASARAY GÖZDEN ÇIKARDI
Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu, yeni sezon öncesi Avusturya kampında da teknik heyetten geçer not alamadı.
TETE YUNANİSTAN YOLCUSU
Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve teklifleri değerlendirme kararı aldığı Tete, Yunanistan'a gidiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Panathinaikos ve Galatasaray, Tete transferi için anlaşmaya vardı.
İMZA İÇİN ATİNA'YA GİDİYOR
Oyuncunun İstanbul'da olan menajeri Galatasaray ile ayrılık görüşmelerini tamamladı. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolü için Atina'ya gidiyor.
45 MAÇTA 3 GOL-6 ASİST
2023-24 sezonunda Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan Tete, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ile 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.