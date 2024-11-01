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Galatasaray'da Tottenham maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 23:24 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 23:28
Galatasaray&#039;da Tottenham maçına hazırlanıyor!

Avrupa Ligi'nde İngiliz takımı Tottenham ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da hazırlıklara devam edildi.

Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​'nde İngiliz ekibi Tottenham​ ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasarayda Tottenham mesaisi devam etti

Kaynak: tgrthaber.com
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