Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı! Golleri peş peşe attı

28 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:02

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında sarı-kırmızılı takım evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Galatasaray forması altında ilk gollerini peş peşe kaydetti.

Trendyol Süper Lig​'in 7. hafta maçında Galatasaray​, Kasımpaşa​'yı evinde konuk etti. Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen​, Kasımpaşa maçında yıldızlaşan isim oldu.

OSİMHEN İLKE İMZA ATTI

Mücadelenin 20. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı orta sonucunda top ceza sahası içine geldi. Kasımpaşa defans hattı dokunamadığı topu tamamlayan isim Victor Osimhen oldu. Victor Osimhen'in arka direkte dokunuşunda top ağlarla buluştu. Bu gol Osimhen'in Galatasaray forması altındaki ilk golü olmuş oldu.

28. dakikada ise Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen kontrol ettikten hemen sonra yaptığı vuruş sonrası topu filelere göndererek maçtaki ikinci golünü kaydetmiş oldu.