Galatasaray'da Victor Osimhen'in son durumu belli oldu: Okan Buruk kararını verdi!

30 Eylül 2024 12:19 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:21

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in son durumu netlik kazandı. Yıldız futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola maçında forma giyip giymeyeceği belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray​ formasıyla ilk gollerini Rams Park'ta 3-3 sona eren Kasımpaşa​ maçında kaydeden Victor Osimhen​, ilk yarıda sol arka adalesinden sakatlanarak ikinci yarıda sahaya çıkamamıştı.

OSİMHEN: "SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL"

Victor Osimhen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sakatlığım ciddi değil. Biraz ağrı hissettim. Devam etseydim kötü olabilirdi. Bir an önce Mauro'ya ve hocaya söyledim öyle çıktım." ifadelerini kullanmıştı.

RİGAS SKOLA MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Fanatik'in haberine göre; Ciddi bir durumunun olmadığı belirtilen Victor Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi​'nde 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Rigas Skola karşısında riske edilmeyecek.

Yıldız golcünün ligdeki Alanyaspor maçına saklanacağı ifade edildi.

GALATASARAY'I SIRTLIYOR

Galatasaray'ın İtalya Serie A devi Napoli​'den sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı golcü, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı her maçta skora katkı sağlamayı başardı.

Osimhen, 3 asistinin yanına 2 golünü de Kasımpaşa karşısında kaydederek en iyi sezon başlangıcına da imza attı.