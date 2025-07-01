Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Galatasaray'da yeni kaleci yine Güney Amerika'dan! Muslera sonrası rota belli oldu

Uruguaylı efsane file bekçisi Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray kalesini yine bir Güney Amerikalı eldivene emanet etmek üzere. Brezilyalı kaleci için pazarlıklar son aşamada. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da yeni kaleci yine Güney Amerika'dan! Muslera sonrası rota belli oldu
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 08:16

Hücum bölgesine yaptığı Leroy Sane transferi sonrası ikinci hamle için kaleye yoğunlaşan ve bu uğurda bir süredir çalışma yürüten Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-Kırmızılılar, başarıdan başarıya koştuğu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunu yine bir Güney Amerikalı ile doldurmayı planlıyor. Hedefteki isim Brezilyalı Lucas Estella Perri!

Galatasaray'da yeni kaleci yine Güney Amerika'dan! Muslera sonrası rota belli oldu

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Beinsport'ta yer alan habere göre, Galatasaray transfer heyeti, tecrübeli eldiven için formasını giydiği Fransız ekibi Lyon ile kıran krına pazarlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde borç yükünü yönetemediği gerekçesiyle Fransa'da bir alt lige düşürülen Lyon'un, Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro piyasa değeri bulunan Perri'yi satmaya sıcak baktığı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lucas Perri kimdir? Galatasaray transfer listesine aldı

LYON'UN 1. KALECİSİ

Perri geçen sezon Lyon formasıyla 45 resmi maçta forma giymişti. 197 boyunda ve 98 kilogram ağırlığındaki Perri, 34 maçlık Ligue 1 maratonunda sadece bir maç kaçırmış ve çıktığı 33 maçta kalesinde 44 gol görmüştü. Perri bu maçlarda yüzde 73 kurtarış yüzdesi tutturmuştu.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#fernando muslera
#kaleci
#lyon
#Galatasaray Transferleri
#Lucas Perri
#Lucas Perri
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.