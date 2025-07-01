Galatasaray'da yeni kaleci yine Güney Amerika'dan! Muslera sonrası rota belli oldu

Uruguaylı efsane file bekçisi Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray kalesini yine bir Güney Amerikalı eldivene emanet etmek üzere. Brezilyalı kaleci için pazarlıklar son aşamada. İşte detaylar...

Hücum bölgesine yaptığı Leroy Sane transferi sonrası ikinci hamle için kaleye yoğunlaşan ve bu uğurda bir süredir çalışma yürüten Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-Kırmızılılar, başarıdan başarıya koştuğu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunu yine bir Güney Amerikalı ile doldurmayı planlıyor. Hedefteki isim Brezilyalı Lucas Estella Perri!

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Beinsport'ta yer alan habere göre, Galatasaray transfer heyeti, tecrübeli eldiven için formasını giydiği Fransız ekibi Lyon ile kıran krına pazarlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde borç yükünü yönetemediği gerekçesiyle Fransa'da bir alt lige düşürülen Lyon'un, Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro piyasa değeri bulunan Perri'yi satmaya sıcak baktığı bildirildi.

LYON'UN 1. KALECİSİ

Perri geçen sezon Lyon formasıyla 45 resmi maçta forma giymişti. 197 boyunda ve 98 kilogram ağırlığındaki Perri, 34 maçlık Ligue 1 maratonunda sadece bir maç kaçırmış ve çıktığı 33 maçta kalesinde 44 gol görmüştü. Perri bu maçlarda yüzde 73 kurtarış yüzdesi tutturmuştu.