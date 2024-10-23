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Galatasaray'da Yunus Akgün'e 2 dev talip! Elfsborg maçında izleyecekler

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 14:20 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:27
Galatasaray&#039;da Yunus Akgün&#039;e 2 dev talip! Elfsborg maçında izleyecekler

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Elfsborg ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu sonrası gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Yunus Akgün'e 2 dev talip çıktı. O kulüplerin bugün oynanacak Elfsborg maçında yıldız oyuncuyu izleyeceklerini öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray​'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Yunus Akgün​, Avrupa kulüplerinin takibinden çıkmıyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası Yunus Akgün'ün performansına artış yaşandı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e 2 dev talip! Elfsborg maçında izleyecekler - 1. Resim


Yunus, attığı goller ve yaptığı asistlerle bu sezon taraftarların sevgilisi haline geldi. Galatasaray'ın yıldızı, bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıktı, 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e 2 dev talip! Elfsborg maçında izleyecekler - 2. Resim

2 DEV TALİP

Genç oyuncunun bu performansı, Avrupa'nın iki önemli kulübünün dikkatini çekti ve harekete geçirdi. İtalya Serie A devi Roma​ ve Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon​, Yunus Akgün'ü radarına aldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e 2 dev talip! Elfsborg maçında izleyecekler - 3. Resim

RAMS PARK'A GELİYORLAR

İki kulübün yetkilileri, Avrupa Ligi​'nde bugün oynanacak Elfsborg-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ü izleyecek. Roma ve Lyon'un Yunus için devre arasında Galatasaray'a resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar, Yunus için yaz transfer döneminde gelen 10 milyon Euro'ya yakın teklifi reddetmişti.

Galatasaray'da Yunus Akgün'e 2 dev talip! Elfsborg maçında izleyecekler - 4. Resim

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Yönetimin, devre arasında satışa sıcak bakmadığı ancak sezon sonu için 13-15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.  Transfermarkt verilerine göre milli oyuncunun 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Genç oyuncu, Galatasaray ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. (Takvim)

Galatasaray'da Yunus Akgün'e 2 dev talip! Elfsborg maçında izleyecekler - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Cem23 Ekim 2024 14:29

Yunus Akgün'ün bu performansı yurt dışına da taşındıysa bari yakışır bir teklifyle gelirler

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