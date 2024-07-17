Galatasaray'da Yunus Akgün'e İtalya'dan talip çıktı! Görüşmeler başladı

17 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:56

Galatasaray'a tangocu sağ bek! Transfer listesine Gonzalo Montiel de girdi

Galatasaray'a tangocu sağ bek! Transfer listesine Gonzalo Montiel de girdi

Oğuz Aydın transferinin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe için Galatasaray'ı reddetti!

Oğuz Aydın transferinin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe için Galatasaray'ı reddetti!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Yunus Akgün için gelen teklifler değerlendirmeye alınırken son olarak İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'nın da milli futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü.

YUNUS AKGÜN İTALYA'YA GİTMEK İSTİYOR

Haber Global'de yer alan habere göre; Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübü devreye girerken, yetenekli ismin Serie A'da oynamayı kafasına koyduğu belirtildi.

HELLAS VERONA DEVREYE GİRDİ

Haberin detayında, Hellas Verona'nın Yunus için Galatasaray'la görüşmelere başladığı ifade edilirken, Marco Baroni'den koltuğu devralan Paolo Zanetti'nin de bu transfere onay verdiği belirtildi.

41 yaşındaki teknik adamın Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı öğrenilirken, milli takım hocasının öğrencisi için olumlu görüşlerde bulunduğu kaydedildi.

OPSİYONU KİRALAMA MASADA

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakın olduğu ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

29 MAÇTA 2 GOL-3 ASİST

24 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi Leicester City'de 29 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.