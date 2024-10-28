Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Tesislerden ayrıldı
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 14:06 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:34
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımda flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki yabancı sınırı nedeniyle Yusuf Demir'in derbi kadrosunda olmayacağı belirtildi. Bu gelişme sonrası 21 yaşındaki futbolcu, tesislerden ayrıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda Yusuf Demir, yabancı kontenjanı nedeniyle derbi kadrosunda yer almayacak.
21 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından derbi öncesi tesislerden ayrıldı.
Kaynak: tgrthaber.com