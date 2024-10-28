Galatasaray'da Yusuf Demir şoku! Tesislerden ayrıldı

28 Ekim 2024 14:06 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:34

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımda flaş bir gelişme yaşandı. Takımdaki yabancı sınırı nedeniyle Yusuf Demir'in derbi kadrosunda olmayacağı belirtildi. Bu gelişme sonrası 21 yaşındaki futbolcu, tesislerden ayrıldı. İşte detaylar...