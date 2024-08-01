Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ın yeni adres şaşırttı: İmzaya gitti!

01 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:39

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona erdiği için serbest oyuncu statüsünde bulunan Hamza Akman, Danimarka'nın Sönderjyske takımına transfer oluyor.

HAMZA AKMAN 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Skorer'de yer alan habere göre; Hamza Akman, babası Ayhan Akman ile birlikte dün Danimarka'ya gitti.

Türk danışman Evren Şahin ile birlikte başkent Kopenhag'da bulunan Hamza, bugün doktor kontrolünden geçtikten sonra Danimarka Süper Ligi'ne bu sezon yükselen Sönderjyske kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

4 MİLYON TL MAAŞ ALACAK

Danimarka temsilcisinin bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattığı genç oyuncuya, yıllık yaklaşık olarak 4 milyon TL maaş ödeyeceği ifade edildi.

Türkiye'den transfer edilen ilk Türk futbolcu olma unvanını alacak olan Hamza'nın 28 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

GALATASARAY'A SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Hamza Akman'ın bir başka kulübe satılması durumunda, Sönderjyske'nin Galatasaray'a satıştan yüzde 10 yetiştirme bedeli ödeyeceği kaydedildi.