Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi

16 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:15

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin de durumları yavaş yavaş netleşiyor.

GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ KARARI

EURO 2024’te Hollanda maçı başta olmak üzere gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon boyu sarı-kırmızılı formayla da başarılı bir futbol sergileyen Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine en üst sıralardan girmeyi başardı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği müddetçe milli yıldızı kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

BONSERVİS TALEBİ 35 MİLYON EURO

Barış için, minimum 30-35 milyon Euro bandında bir bonservis hedefi belirlendi. Sarı-kırmızılılar, bu seviyenin altında gelecek teklifleri değerlendirmeye bile almayacak.

Alınan karar Barış’la da bir görüşme yapılarak bildirildi. Genç oyuncunun son kararı tamamen kulübe bıraktığı ifade edildi.

55 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST

Barış Alper Yılmaz geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.