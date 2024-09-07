Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme: En çok kazanan Türk olacak!

07 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:40

Galatasaray, Avrupa devlerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz'ı elde tutmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim 5 yıllık yeni sözleşme yapmak istediği milli futbolcunun ücretini yerli futbolcular arasında tavan olarak belirleme kararı aldı. Barış Alper alacağı dev zamla Cimbom'un en çok kazanan Türk oyuncusu olacak. İşte detaylar...

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Kadrosunu son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen ile güçlendiren Galatasaray iç transferde de ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Cimbom, Premier Lig ekipleri başta olmak üzere, birçok Avrupa devinin transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A DEV ZAM

Sarı-kırmızılılar milli futbolcuyla 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak isterken maaşına da dev bir zam yapmayı planlıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılarda yıllık net 10 milyon TL kazanan milli futbolcunun ücreti 75 milyon TL'ye çıkartılacak.

TAKIMIN EN ÇOK KAZANAN YERLİSİ OLACAK

Haberde, bu ücretin yerli futbolcular için tavan ücret olacağı ve transfer döneminin kapanmasının ardından Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray formasıyla 114 maça çıkan Barış Alper Yılmaz bu maçlarda 13 gol ve 14 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro civarında gösterilen yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

3 KUPA KAZANDI

Milli futbolcu sarı-kırmızlı takımda iki Süper Lig, bir de Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.