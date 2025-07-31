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 | Yusuf Özgür Bülbül

Galatasaray'dan bomba transfer: Victor Osimhen resmen İstanbul'da!

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu kez bonservisiyle sarı-kırmızılı formayı giymek üzere İstanbul'a geldi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 00:10

'ın, İtalyan ekibi 'den transferi konusunda anlaşma sağladığı Nijeryalı futbolcu , 'a geldi. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu kapsamda hücum bölgesine geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i bu sefer bonservisiyle kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan bomba transfer: Victor Osimhen resmen İstanbul'da!

İLK AÇIKLAMA: EVİMDE HİKAYEM DEVAM EDİYOR

Kulübü Napoli ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getirdi. Osimhen, Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. 26 yaşındaki futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, transferinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, evinde olduğunu ve hikayesinin davet ettiğini söyledi.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Osimhen, daha sonra taraftarların yanına gitti.

Galatasaray'dan bomba transfer: Victor Osimhen resmen İstanbul'da!

Nijeryalı futbolcu ardından kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Victor Osimhen yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
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#serie a
#Napoli
#victor osimhen
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