Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! Rekor kırılabilir

06 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:30

Trendyol Süper Lig'de sezonu cuma günü Hatayspor karşısında açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

DAVİNSON SANCHEZ'E İKİ TALİP ÇIKTI

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimali belirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Napoli ve İngiltere'den bir ekip talip oldu.

30 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'da olduğu gibi Davinson Sanchez için de 30 milyon euroluk bonservis talebinde bulundu.

Sanchez'in bu rakama transfer olması halinde Sacha Boey'in bonservis rekoruna ortak olacak.

TRANSFERLERE BÜTÇE OLACAK

Olası ayrılık durumunda bu transferden gelecek parayla Galatasaray, iyi bir stoper alacak. Kalan rakamla da diğer transferlere bütçe sağlanacak.

TARAFTARLARDAN TEPKİ!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Davinson Sanchez'in satılabileceği iddialarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada bu hamleye tepki gösterdi.

Taraftarlar, Kolombiyalı yıldız savunmacının kesinlikle takımda kalmasını savunurken satılmasının büyük hata olacağı şeklinde yorumlarda bulundu.

34 MAÇTA 3 GOL-2 ASİST

Davinson Sanchez geçtiğimizz sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı. 28 yaşındaki yıldız savunmacı bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.