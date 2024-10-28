Galatasaray'dan Derbi galibiyeti sonrası paylaşımlar peş peşe geldi!

28 Ekim 2024 22:36 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 22:41

Trendyol Süper Lig'i 10. hafta kapanış maçında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya paylaşımları peş peşe geldi.

Süper Lig​'in 10. haftasında Galatasaray​, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş​ ile kozlarını paylaştı... Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmayı 2-1 kazanarak hem liderliğini sürdürdü hem de 5-0'lık maçın rövanşını almış oldu. Cimbom, 3 puanı hanesine yazdırarak 28 puanla liderliğini sürdürdü.

Sosyal Medya paylaşımları peş peşe geldi!

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır! 😎💪

Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Beşiktaş 🙌

Sarı-kırmızılı takım animasyonlu paylaşımı da unutmadı!