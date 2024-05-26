Galatasaray'dan devre arası penaltı tepkisi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 20:15 - Güncelleme : 26 May 2024 20:21
Galatasaray devre arasında Barış Alper Yılmaz'ın ayağını resmederek sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in şampiyonluğun belirleneceği maçta Konyaspor deplasmanına gitti.
Maçın ortalarında Barış Alper Yılmaz'a yapılan sert harekette maçın hakeminin VAR'a gitmemesi Galatasaraylıları çıldırttı.
Devre arasında soyunma odasına giden takım Barış Alper Yılmaz'ın ayağını resimleyip sosyal medya hesabında "Hakemin ve VAR’ın penaltı vermediği pozisyonda Barış’ın bileği bu hale geldi" diyerek paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr