Galibiyet serisi artıyor: Galatasaray’dan dikkat çeken deplasman grafiği!

01 Eylül 2024 00:22 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 00:31

Galatasaray’ın Avrupa’ya kötü başlasa da ligdeki deplasman performansı dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Galatasaray'a 1-5 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sezon oynadığı diğer deplasman maçında da Konyaspor’u 2-1 mağlup etmişti. Aslan’ın deplasmanda puan kaybettiği son maç ise geçtiğimiz sezon 11 Ocak tarihinde oynanan ve 1-1 sonuçlanan Sivasspor mücadelesi oldu.

OKAN BURUK, 3. SEZONUNA 3’TE 3 İLE BAŞLADI

Galatasaray, 3. sezonunu geçiren Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez lige 3’te 3 yaparak galibiyet serisiyle başladı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek oynadığı 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ilk haftada evinde Hatayspor’u 2-1, ikinci haftada ise deplasmanda aynı skorla Konyaspor’u mağlup etti. Aslan’ın 3. hafta Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maç ise ertelendi. 4. haftada Adana Demirspor deplasmanından 5-1’lik skorla dönen Cimbom, böylece teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez lige 3’te 3’lük galibiyet serisiyle başladı.

FERNANDO MUSLERA, İKİ PENALTIDAN BİRİNİ KURTARDI

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor karşısında 2 penaltıdan 1'ini kurtardı. İlk olarak 66. dakikada Yusuf Sarı'nın sol tarafa yaptığı penaltı vuruşunda iyi uzanan Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Adana Demirspor'un diğer penaltısında ise 79. dakikasında topun başına geçen Gravillon, 38 yaşındaki eldiveni mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu.

90+1. dakikada ise Galatasaray'da Batshuayi'nin kullandığı penaltı vuruşunu 15 yaşındaki kaleci Eren Dönmezer kurtardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, GOL SAYISINI 2’YE ÇIKARDI

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, takımını 3-0 öne geçiren golü atarak bu sezon ligdeki gol sayısını 2’ye çıkardı. 31. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun savunma arkasına attığı pasa hareketlenen milli futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazında kalecinin üzerinden aşırarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Başarılı oyuncu, 82. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.