Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni görev! Futbolu bıraktıktan sonra...

01 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:50

24. Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da sözleşmesi geçtiğimiz aylarda uzatılan Fernando Muslera ile ilgili taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.

37 yaşında gösterdiği etkili performansla Galatasaray'ı bir kez daha şampiyonluğa taşıyan Fernando Muslera, gözünü yeni sezona dikti bile.

Muslera'nın futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Uruguaylı eldivenin geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

İDARİ KADROYA GİRECEK

Fernando Muslera, 2011 yılının yaz transfer döneminde geldiği Galatasaray’la 7 kez Süper Lig şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası, 6 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Önümüzdeki ay 38 yaşına girecek olan ve artık sarı-kırmızılı kulübün hem efsanesi hem de sembolü haline gelen Nando’nun aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra da Galatasaray’da kalacağı ifade edildi.

Muslera'nın sarı-kırmızılı takımın idari kadrosunda yer alması planlanıyor.