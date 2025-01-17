Galatasaray'dan gündeme oturacak çıkış! 'Hakemliğini bitirsinler'

17 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:44

Galatasaray'dan VAR tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sar-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, Futbol Federasyonu'na gündeme oturacak bir öneri sundu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray'dan, son dönemde büyük tartışma konusu olan VAR hakemi kararlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Hatay seferi öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sar-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı VAR hakemi kararına değinirken gündeme oturacak bir de öneri sundu.

"VAR HAKEMİ HATA YAPAMAZ"

Geçen sene de yabancı VAR hakemleriyle şampiyon olduklarını belirten Öztürk "Bir sorun yok, herkese eşit davranıldığı sürece. Hata olur, biz hataya bir şey söylemiyoruz. VAR’daki hata olamaz. Orta hakemin, yan hakemin hatasını kabul ediyoruz. Olabilir, insanlık halidir. Hepimiz hata yapıyoruz. Federasyon başkanımız da aynı şeyi söylüyor. VAR’da hata yapan hakemin, hakemliğini bitirsinler" ifadelerini kullandı.

"8 PUAN FARK" AÇIKLAMASI

Hatayspor ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Öztürk, "Lig uzun bir maraton. 8 puanla öndeyiz ama 3 puanlı ligde 2 maça bakar. Onun için Okan hocamız da söyledi, önümüzde 18 maç var. Bunların emeklerine saygı duyuyoruz. Hem Avrupa’da hem ligde yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Biz sezonun sonunda şampiyon olup, taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Görevimiz bu, gayretimiz bu" ifadelerini kullandı.