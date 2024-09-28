Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı: Yollar ayrılıyor!

28 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:39

Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldızı Hakim Ziyech, yeni transferlerin takıma uyum sağlamasının ardından Okan Buruk'un planlamasında yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda, mukavelesinde "Maçların yüzde 50’sinde oynarsa sözleşmesi bir yıl uzar" maddesi bulunun Faslı futbolcu için karar verildi. İşte detaylar...

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Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı oyunculardan önemli katkı alan Galatasaray​, yollarını ayırdığı futbolcularla da Florya'da huzuru sağladı.

HAKİM ZİYECH​ KRİZİ SÜRÜYOR!

Ligde 6’da 6 yapan ve UEFA Avrupa Ligi’ne PAOK galibiyeti ile başlayan Galatasaray’da saha içindeki etkili oyunun yanı sıra saha dışında da takım bütünlüğü yakalandı. Cimbom'da Hakim Ziyech sorunu ise bir türlü çözülemedi.

Young Boys maçları sonrasında yedek kaldığı için “Ben ayrılıyorum” resti çeken Faslı oyuncu, istediği teklifleri alamayınca Galatasaray’da kaldı.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Yedek kalmaktan hoşnut olmayan Ziyech, Okan Buruk’un bu sezonki ana planlarında yer almıyor.

Buruk, takımda yakalanan havayı kimsenin bozmasını istemiyor.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILACAK!

Faslı oyuncu ile imzalanan sözleşmede "Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda çıktığı resmi maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde kontratı bir yıl otomatik uzar" maddesi yer alıyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu opsiyonun devreye girmesine müsaade etmeyecek. Yıldız oyuncuyla devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.

MENAJERİ TAKIM BAKIYOR

Hakim Ziyech’in menajeri, yıldız oyuncuya Körfez ülkelerinden takım arıyor.

Galatasaray’a gelmeden önce de Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Ziyech, sarı-kırmızılı takımda 27 maçta forma giyerken, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Faslı yıldızın, güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor.