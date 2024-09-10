Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma: Transfer komitesi Nicola Zalewski'yi alıp gelecek!

10 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:12

Galatasaraylı yöneticilerin Roma'nın Polonyalı sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'nin transferi için bugün İtalya'ya gideceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Roma'nın başarılı sol kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren bu doğrultuda önemli bir aşama kaydeden Galatasaray yönetiminin bu transfere son noktayı koymak için harekete geçtiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFERİ KOMİTESİ İTALYA'YA GİDİYOR!

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray cephesi, Nicola Zalewski'nin transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İtalya'ya gidiyor.

Kısa süre içinde bu transferin olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

ZALEWSKİ İLE TRANSFER KAPATILABİLİR!

Galatasaray'ın bu transferde sonuç alamaması halinde İtalya'da başka görüşmeler de yapacağı öne sürülürken Zalewski transferinin olumlu sonuçlanması halinde ise transferin de kapatılacağı iddia ediliyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray 22 yaşındaki oyuncuya yıllık 2 milyon eurodan 4 senelik bir kontrat önerdi. Zalewski şu anda Roma'da yıllık 1 milyon euronun altında bir maaş kazanıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giyerek 3 asist yaptı.

Bu sezon 3 maçta süre olan Polonyalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösteriliyor.