Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na duygusal veda

03 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:57

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da! 100 milyon Euro'luk transfer... İşte anlaşmanın detayları

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER RESMİYET KAZANDI

Galatasaray, transferin resmiyet kazanmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu'na veda etti.

GALATASARAY: "UNUTULMAYACAK"

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında, "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak." ifadeleri yer aldı.

"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR"

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz." denildi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.

Duygusal bir videoyla birlikte yapılan paylaşım sarı-kırmızılı taraftarların beğenisi kazandı. Taraftarlar paylaşımın altına milli futbolcuya teşekkür mesajları yağdırdı. Bir kısım taraftarlar da Kerem'in ayrılmasına tepki gösterdi.