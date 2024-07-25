Galatasaray'dan Köhn için gelen teklife ret!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 23:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 23:38
Sarı-kırmızılı takımda sol bek Derrick Köhn'e Spartak Moskova'dan teklif var. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Köhn'e gelen teklif ret edildi.
Geçen sezonun kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'e sürpriz bir talip çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sol bek futbolcusunun performansından memnun olduğunu açıkladı. Galatasaray, gelen teklifi kabul etmedi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Rus ekibi Spartak Moskova, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'e talip oldu.
TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Rus takımı Spartak Moskova'nın Köhn için 8 milyon euroluk teklif yaptığı belirtilirken, Okan Buruk'un Köhn'ün performansından memnun olduğu ve bu nedenden dolayı sarı-kırmızılıların teklifi reddettiği ifade edildi.
KÖHN'ÜN KARNESİ
Derrick Köhn, geride kalan sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans üretti.
Kaynak: tgrthaber.com