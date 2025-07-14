Galatasaray'dan Napoli'ye transfer kıskacı! Ya Osimhen'i ver ya da misilleme geliyor

Galatasaray, Osimhen için geri dönüş bekliyor, gözler Napoli'nin kararına çevrildi. İtalyanlar inadını sürdürürse B planında sıra dışı bir misilleme hamlesi var.

Galatasaray, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer verdiği, bu siezon ise bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen son teklifini sundu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için 40 milyon euro peşin, 35 milyon euro ise banka teminatlı 2 taksit halinde olmak üzere toplam 75 milyon euro önerdi. Ancak bu teklife henüz yanıt çıkmazken sarı-kırmızılılar sıra dışı bir hamle hazırılğına başladı.

PLAN B: LUCCA OPERASYONU

NTV Spor’un İtalyan basınından derlediği habere göre, Napoli’nin sürekli olumsuz yaklaştığı Osimhen transferi için umutlar tükenirse, Galatasaray yeni bir rota çizecek. İtalyan medyasına göre Aslan, Udinese’nin 24 yaşındaki santrforu Lorenzo Lucca’yı listesine aldı. Bu hamle, sadece alternatif plan değil, aynı zamanda Napoli’ye üstü kapalı bir mesaj niteliği de taşıyor. Nitekim Napoli Osimhen'den gelecek ücretle Lucca'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

NAPOLI’YE KISKAÇ!

Gazeteci Messaggero Veneto, Galatasaray’ın Lucca ilgisini, Napoli’nin planlarına karşı stratejik bir hamle olarak yorumladı. Haberde, Napoli’nin Udinese’ye 30 milyon euroyu aşan bir bonservis önerdiği fakat transferin henüz sonuçlanmamasının futbolcuyu huzursuz ettiği ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport ise Napoli’nin henüz Osimhen’i elden çıkaramaması nedeniyle Lucca transferinde yeterince ilerleyemediği bilgisini sütunlarına taşıdı.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Galatasaray’ın gündemindeki Lorenzo Lucca, geçen sezon 36 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Piyasa değeri 22 milyon euro civarında olan İtalyan golcü fiziksel gücü ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor.