Galatasaray'dan Osimhen hamlesi! Özel maske tasarlandı

06 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:42

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray, tasarladığı yeni transferi Victor Osimhen maskelerini satışa sunma kararı aldı.

İtalya Serie A takımı Napoli'den Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i transfer ederek dikkat çeken Galatasaray'dan taraftarlara özel bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için özel bir maske üretme kararı aldı.

Cimbom, Victor Osimhen için özel olarak tasarladığı maskenin taraftarlara satışa sunulacağını açıkladı.

25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in Napoli'deki maaşının 6 milyon eurosunu karşılayacak.

MASKE SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray, yeni transfer Victor Osimhen maskelerinin satışa çıkarılacağını açıkladı. Ürünün fiyatının 349 ₺ olacağı bekleniyor.