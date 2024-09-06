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Galatasaray'dan Osimhen hamlesi! Özel maske tasarlandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:42
Galatasaray&#039;dan Osimhen hamlesi! Özel maske tasarlandı

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray, tasarladığı yeni transferi Victor Osimhen maskelerini satışa sunma kararı aldı.

İtalya Serie A takımı Napoli'den Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i transfer ederek dikkat çeken Galatasaray'dan taraftarlara özel bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için özel bir maske üretme kararı aldı.

Cimbom, Victor Osimhen için özel olarak tasarladığı maskenin taraftarlara satışa sunulacağını açıkladı.

Victor Osimhen - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

25 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in Napoli'deki maaşının 6 milyon eurosunu karşılayacak.

Galatasaraydan Victor Osimhene özel maske

MASKE SATIŞA ÇIKIYOR

Galatasaray, yeni transfer Victor Osimhen maskelerinin satışa çıkarılacağını açıkladı. Ürünün fiyatının 349 ₺ olacağı bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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